Un urto con l’auto, poi la moto finisce contro un albero ed è la tragedia

Rosignano (Livorno), 7 agosto 2023 – Continuano le indagini per fare piena luce sull’incidente avvenuto sabato sera intorno alle 21.30 a Rosignano Solvay costato la vita a un motociclista 34enne.

La vittima è Francesco Zhuta di Rosignano. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava in via Ernesto Solvay a bordo della propria moto quando avrebbe urtato il paraurti di una vettura perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi infine contro un albero al lato della strada.

Sul posto sono intervenute la Misericordia di San Pietro in Palazzi e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina, con il medico del 118 che nonostante le manovre di rianimazione non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul posto anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per stabilire la precisa dinamica dell’incidente.

Si è potuto capire dalle testimonianze che la moto viaggiava a forte velocità. I mezzi coinvolti dell’incidente sono stati posti sotto sequestro, mentre l’autista della vettura, un uomo di 57 anni di Rosignano, G.C., sarebbe indagato come atto dovuto anche se, di fatto, la macchina sarebbe stata ’toccata’ dalla moto che proveniva da dietro. Bisognerà comunque accertare se il conducente della vettura abbia avuto una parte di responsabilità.

Francesco Zhuta lavorava come elettricista in una ditta e non era sposato.