Un venerdì di allerta meteo per forti temporali

Livorno, 29 giugno 2023 – Luglio inizierà con il maltempo. Almeno secondo il centro funzionale meteo della protezione civile regionale che ha emanato un’allerta riguardante tutto il territorio della Toscana (isole comprese) per possibili forti temporali sparsi con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Il Centro funzionale meteo della protezione civile regionale ha emanato un’allerta riguardante tutto il territorio della Toscana (isole comprese) per possibili forti temporali sparsi con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

L’allerta sarà in vigore, in codice giallo, oggi fino a mezzogiorno, per poi proseguire, in codice arancione, fino alle 8 di sabato 1 luglio.

Saranno possibili anche forti raffiche di vento e grandinate.

Considerata la rilevanza dei fenomeni previsti, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini, dalle 12 di oggi alle 8 di sabato 1 luglio, e comunque fino al termine dell’allerta arancione.

Le scuole saranno aperte. Agli studenti e al personale scolastico, ancora impegnati con le lezioni e con gli esami, si consiglia comunque di osservare scrupolosamente i seguenti consigli e accorgimenti raccomandati dalla Protezione civile a tutta la popolazione.

La forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate; prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli. Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.); non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.