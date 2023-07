“Una centralina mobile, inutile e dannosa”

Livorno, 5 luglio 2023 – In merito alla questione dell’inquinamento atmosferico di Livorno, anche alla luce dei rilevamenti effettuati dall’Arpat, registriamo l’intervento dell’associazione “Livorno Porto Pulito Aps”, che qui pubblichiamo integralmente.

"Rileviamo che, dopo Piazza Grande, il furgone rosso di Arpat con a bordo la centralina di rilevamento della qualità dell’aria è approdato in Piazza Cavour. Doveva trattarsi di una rilevazione dei fumi portuali (la Convenzione fra Comune e Arpat parla di collocazione dei rilevatori in aree “limitrofe” al porto) e invece la distanza dalla banchina più vicina è passata da 600 a 800 metri. Solo la terza destinazione prevista (il mercatino americano) sarà abbastanza prossima alle navi, ma lì il furgone sosterà solo 80 giorni su 365. I primi dati rilevati confermano un livello di biossido di azoto in Piazza Grande paragonabile a quello del famigerato Viale Carducci, seconda strada più inquinata della Toscana per il traffico stradale”.

"Abbiamo un bel problema, quindi – prosegue l’associazione – che si tratti di emissioni da autoveicoli, di strascico di emissioni portuali o delle due fonti insieme. Nel frattempo, in ogni caso, gli atti finali del Progetto Internazionale Aer Nostrum (cui ha partecipato anche Arpat) attestano che nelle aree portuali di Livorno le medie di inquinamento sono “nettamente superiori a quelle delle stazioni urbane di fondo”. Come segnalato nell’ulteriore PEC inviata oggi al Comune e ad Arpat, queste conclusioni dovrebbero essere sufficienti perché TUTTE le autorità interessate adottino immediatamente le necessarie misure di mitigazione: controlli seri e trasparenti sulle emissioni a bordo, multe, carburante allo 0,1% di zolfo già prima di entrare in porto, contingentamento crociere, pulizia camini, effettiva elettrificazione di navi e banchine...”.

"Inoltre – aggiunge Livorno Porto Pulito – come richiediamo da tempo, è urgente l’installazione di almeno una centralina fissa in prossimità del porto, in quanto trattasi di un chiaro sito industriale. Invece si preferisce attendere un altro anno intero, tanto durerà la campagna di monitoraggio in corso. Più i tempi lunghissimi per la comunicazione dei risultati, l’iter burocratico, il reperimento fondi, l’installazione e quant’altro”.

"Ecco perché siamo in presenza di una campagna mobile perfino dannosa alla nostra salute – conclude l’associazione –. Utile solo a prendere tempo, forse nella speranza che a Livorno, città dove si muore di più della media toscana, anche di tumore al polmone, le persone si rassegnino a respirare quotidianamente anche i veleni provenienti da navi vecchie e carburanti a basso costo”.