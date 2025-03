"Una collega in lacrime, è stato uno choc terribile". La testimonianza del delegato delle guardie giurate

"Poco dopo aver incrociato due furgoni portavalori della Battistolli, azienda presso cui lavoro – racconta Alfredo Calvi, delegato sindacale Fisascat Cisl dell’azienda BTV – siamo stati bloccati poco prima dell’uscita dalla galleria di San Vincenzo, in pochi minuti abbiamo assistito all’arrivo di ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco e da lì abbiamo capito che qualcosa di davvero grave era successo, sono quindi sceso dall’auto per andare a vedere quanto accaduto, una scena che non dimenticherò mai, ho incontrato e abbracciato i miei colleghi impauriti, una collega in lacrime mi ha raccontato quanto appena accaduto, uno choc che non dimenticheranno mai, la paura di non tornare più a casa e non rivedere più la propria famiglia".

"La Fisascat Cisl Livorno esprime piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori (nella foto una guardia giurata riceve le cure in ambulanza) coinvolti nel violento assalto armato a due furgoni portavolari della società Btv avvenuto ieri a San Vincenzo "Siamo profondamente scossi da quando accaduto" ha dichiarato la Segretaria Generale della Fisascat Cisl di Livorno Raffaella Parlanti. "I lavoratori della vigilanza armata operano ogni giorno esposti a grandi rischi per garantire sicurezza e legalita, servono misure di prevenzione più efficaci e garanzie reali per chi svolge questo lavoro, tra l’altro sottopagato, ieri tra l’altro la nostra Federazione, rientrando da un Congresso della Cisl a Castiglioncello ha assistito al drammatico evento. E’ urgente una riflessione seria sulle loro condizioni d i lavoro e sulle garanzie che devon ricevere dallo stato e dalle imprese, chiederemo un confronto immediato con le istituzioni competenti per innalzare i livelli di sicurezza , è dovere di tutti tutelare e riconoscere concretamente, dignità a coloro che quotidianamente affrontano rischi elevati nello svolgimento delle loro mansioni. Serve un aggiornamento delle norme anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi di prevenzione".

"Ci sentiamo fortunati – afferma Flaviano Bardocci Filcams Cgil Livornbo – perché non ci sono state né vittime e né danni alle persone e questa è la cosa fondamentale però sicuramente questi episodi che aumentano anche di intensità su tutto il territorio nazionale devono trovare una risposta da parte sia delle aziende ma soprattutto delle istituzioni, questi lavoratori si trovano a dover fronteggiare di dei rischi per la loro incolumità".