Ferragosto tra mare e vaccini. Oggi mare calmo e condizioni ideali per un bagno nell’acqua salata, ma la giornata che rappresenta idealmente il culmine dell’estate, sarà dedicata da molte persone anche al vaccino. Infatti non si fermano gli hub della provincia di Livorno, come quello all’area fieristica Sefi di Venturina Terme con appuntamenti ormai fissati da tempo. E non si ferma neppure l’iniziativa ’vaccini in spiaggia’ con il camper della Regione organizzato in collaborazione con le Asl. Il mezzo mobile sarà oggi a Castiglioncello, nella pineta in via Marconi vicino alla caserma dei carabinieri dalle 14 alle 23, mentre domani il camper sarà a Marina di...

Marina di Cecina, in viale Galliano (ex Vivaio Forestale) sempre dalle 14 alle 23. Martedì 17 a Livorno alla Rotonda di Ardenza, dalle 11.30 alle 18.30 e ancora sempre il 17 a Livorno, al Quartiere Venezia, in pPiazza del Logo Pio, dalle 19.30 alle 22.30.

Si annuncia quindi una giornata campale sia sul fronte dei vaccini che su fronte più prettamente turistico con la costa e l’Elba lettralmente invase da una marea di persone. Per questo si è deciso di riudurre al minimo le occasioni di aggregazione e limitare tutte le iniziative che possano richiamare la folla. Ci saranno piccole feste negli stabilimenti balneari e nei camping, ma sempre dove è possibile avere spazi ampi e non accalcare le persone in pochi metri. Le spiagge comunque saranno sorvegliate, in particolare l’aarea delle Spiagge Bianche tra Vada e Rosignano con i servizi appositamente programmati dal Comune.

Sulle spiagge e in mare poi vigileranno gli uomini e le donne della Guardia Costiera. Livorno è sede della Direzione Marittima che sovrintende e coordina tutte le attività della capitaneria della Toscana. Oggi ci saranno 39 mezzi nautici, oltre 100 uomini impiegati in mare e a terra, più 20 uomini in turno continuo 24 ore su 24 nelle sale operative. Sarà questo il dispositivo di vigilanza e sicurezza predisposto dalla Guardia Costiera della Direzione Marittima della Toscana (con sede a Livorno) che assumerà il massimo livello di operatività questo weekend di Ferragosto. I militari a bordo delle motovedette e quelli in servizio sui battelli veloci, impegnati dallo scorso 19 giugno nell’operazione di ‘mare sicuro’ (ha già totalizzato oltre 19 mila controlli in materia di ambiente, diporto, demanio, stabilimenti balneari ed altro), avranno il compito di tutelare le attività turistico-balneari lungo i circa 600 Km. di fascia costiera, comprese le isole dell’ Arcipelago Toscano, che formano il litorale di competenza della Direzione marittima, supportati a terra da squadre di militari dei 26 Uffici territoriali che controlleranno i dispositivi di sicurezza sulle spiagge frequentate dai bagnanti, oltre a effettuare le verifiche per garantire il libero accesso agli arenili e e alle spiagge pubbliche. "Dovranno essere rispettate le norme per l’emergenza sanitaria covid anche a bordo dei natanti. - ricorda il Contrammiraglio Gaetano Angora direttore marittimo della Tioscana – sarà verificata inoltre la regolarità dello svolgimento delle attività di locazione e noleggio dei natanti". E naturalmente massima attenzione al rischio incendi: vietato accende i fuochi, niente grigliate nei parchi o nelle pinete, le temperature elevate e la siccità hanno fato salire il livello ad allerta rossa.

