Non dispiace alle categorie economiche elbane l’introduzione dell’obbligo del ‘Green pass’ per accedere ai posti a sedere all’interno di bar e ristoranti previsto dal prossimo 6 agosto . "E’ un incombenza che si va ad aggiungere alle altre legate Covid-19 – dice la presidente della Confcommercio dell’isola Franca Rosso (foto) - ma è una misura utile per poter continuare a lavorare anche negli spazi interni delle attività dle settore della ristorazione e non solo in quelli all’aperto. Certamente questa pandemia non va presa sottogamba e nessuno intende farlo. Ai nostri operatori viene richiesto un ulteriore lavoro ma, come hanno sempre fatto in passato, sono certa che si metteranno tutti quanti a disposizione per ottemperare alle nuove incombenze a loro carico. Cosa dovranno fare nello specifico per i controlli dobbiamo ancora saperlo. Non abbiamo ancora ricevuto disposizioni precise. Appena ce le comunicheranno vederemo come muoverci". La Confcommercio elbana non vede particolari ripercussioni negative. "Quella del ‘Green pass’ – aggiunge Franca Rosso - secondo noi è una misura che può andar bene. Anche gli albergatori sono sulla stessa lunghezza d’onda. Un minimo di controllo sulla circolazione delle persone ci deve essere. Il ‘Green pass’ è anche un metodo per invogliare i cittadini a vaccinarsi perchè solo se avremo una vaccinazione in misura percentualmente elevata, pari almeno ad un 70% della popolazione, riusciremo a contenere questo virus che si sta rinforzando sempre di più con nuove varianti. E’ convenienza di tutti tornare alla normalità prima possibile. Un po di prudenza ed attenzione ci vogliono. Non possiamo correre il rischio che blocchino tutto in piena stagione". R.M.