Una nuova bicicletta per Mister Green con l’aiuto di benefattori

Livorno, 4 novembre 2023 – Dopo aver subito il furto della biciletta il 5 ottobre, Mister Green (al secolo Francesco Stefanini), finalmente ne ha una nuova, a pedalata assistita grazie alla generosità di 39 tra di amici e sostenitori e Bike Store Mtb di Emilio Camici. Con la vecchia bici attrezzata con un carrellino, girava le strade di Livorno per ripulirla dai rifiuti.

Il furto del suo amato mezzo a due ruote lo ha fermato, ma per fortuna per poco tempo. Così in sella alla nuova bicicletta munita di carrellino, già il 1 novembre ha raccolto 3 chili di rifiiti in via Boccherini.