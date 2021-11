Una piscina per due. E tanti problemi perché l’impianto comunale di Cecina non basta a soddisfare le esigenze cittadine e quelle della comunità di Rosignano dove la piscina pubblica della Mazzanta è chiusa ormai da tempo. A spiegare la situazione è Ylenia Vecchio (presidente del Cecina nuoto pallanuoto 2012 a.s.d.): "Se fino alla stagione 201920 non abbiamo mai avuto complicazioni, con la chiusura della piscina Mazzanta, si è creato un...

Una piscina per due. E tanti problemi perché l’impianto comunale di Cecina non basta a soddisfare le esigenze cittadine e quelle della comunità di Rosignano dove la piscina pubblica della Mazzanta è chiusa ormai da tempo. A spiegare la situazione è Ylenia Vecchio (presidente del Cecina nuoto pallanuoto 2012 a.s.d.): "Se fino alla stagione 201920 non abbiamo mai avuto complicazioni, con la chiusura della piscina Mazzanta, si è creato un problema di sovraffollamento notevole".

"Dal 2015 – spiega Ylenia Vecchio – siamo l’unica squadra agonistica di esordienti che nuota all’interno dell’impianto di Cecina e ad oggi contiamo 45 atleti (sono 3 categorie separate,esordienti C,Esordienti B e A) per svolgere la nostra attività necessitiamo di 2 corsie tutti i giorni dalle 17 alle 20. Dal 2015 la gestione della piscina è stata riassegnata alla Virtus Buonconvento,ma 2 corsie dalle 14 alle 20 vanno a bando assegnate dal Comune". E che cosa è sucecsso? "La squadra che nuotava fissa alla Mazzanta – spiega la presidente Vecchio – si è tesserata per un’altra associazione a.s.d. Nuoto Cecina, così da avere i requisiti per accedere al bando comunale. Comprendiamo la necessità di questi ragazzi e bambini di trovare una soluzione per nuotare, infatti ho incontrato il loro presidente per proporgli di tesserarsi con noi “provvisoriamente” per questa stagione così da ottimizzare gli spazi, e di inserire anche il loro allenatore nello staff, nell’attesa della riapertura della Mazzanta. Purtroppo il riscontro non è stato positivo e così ci sono due società a Cecina che chiedono i soliti orari e spazi per fare la stessa attività". Alla fine spiega sempore Ylenia Vecchio "dopo vari incontri abbiamo avuto il responso del Comune che ha completamente eliminato lo spazio dedicato agli esordienti C (il vivaio della squadra agonistica),dimezzato gli allenamenti agli esordienti B e tolto un allenamento agli A. Tutti i gruppi hanno iniziato la preparazione da settembre e prossima settimana inizieranno le gare, e essendo il resto dei corsi già avviati con molta richiesta non è possibile trovare alternative in quanto la piscina è tutta occupata. A oggi non so in che modo potremo portare avanti la nostra squadra".