“Una rivoluzione in pittura“. Fattori ne fa 200, Livorno lo celebra

di Greta Ercolano

Fattori è uno di quegli artisti che meglio ha saputo raccontare attraverso le sue opere le campagne toscane, i paesaggi livornesi e le battaglie che hanno contribuito a rendere unita l’Italia. Un artista rimasto però nell’ombra, confinato da chi non ha saputo riconoscere il suo genio nel "semplice" ruolo di maestro dei Macchiaioli, ma Fattori è stato molto di più ed è proprio per dimostrare il valore dell’artista labronico che la città di Livorno, in occasione del bicentenario dell’artista, ha scelto di rendergli omaggio con un’inedita mostra che aprirà i battenti il 6 giugno. La mostra già dal titolo “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura“ si pone l’obiettivo di provocare, incarnando quella strafottenza tipica dei livornesi, provocare si perchè ad un primo sguardo Fattori con i suoi paesaggi campestri sembra tutt’altro che rivoluzionario, eppure non è così, come ci ha tenuto a sottolineare il curatore dell’esposizione Vincenzo Farinella "Fattori è stato un pittore doppiamente rivoluzionario, prima durante gli eroici anni della macchia e della scuola di Castiglioncello, quando fu uno dei maggiori protagonisti del radicale rinnovamento dell’arte italiana nel corso della seconda metà dell’Ottocento. E poi - ha proseguito Farinella - negli anni della maturità e della vecchiaia quando intraprese un un percorso di rottura delle regole accademiche e dello spazio prospettico".

Certo di mostre sul grande maestro dei Macchiaioli ce ne sono state molte ma a rendere differente questa esposizione sarà lo stesso allestimento che seguirà passo passo l’evoluzione artistica del pittore livornese, senza tralasciare nessuna fase della sua vita "Ciò che distinguerà questa mostra sarà il fatto che non sarà suddivisa secondo aree tematiche - ha spiegato il curatore della mostra -. Ho infatti preferito scegliere un approccio cronologico per permettere ai visitatori di seguire l’evoluzione dell’artista ed apprezzarne ogni sfaccettatura. Anche la selezione delle oltre 200 opere che saranno esposte ha seguito questo criterio, selezione che non è stata semplice visto che circa il 90% del catalogo di Fattori fa parte di collezioni private, tuttavia siamo riusciti a raccogliere un buon numero di opere a partire dai primi dipinti giovanili per poi arrivare ad una delle ultime opere dell’artista".

La mostra verrà allestita al museo Fattori di Villa Mimbelli. oggetto di un recente restauro per prepararsi al grande evento, e sarà visitabile dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2025.