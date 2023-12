Un’aula intitolata a Giulia Cecchettin all’Isis di Portoferraio

Portoferraio (Livorno), 18 dicembre 2023 - Un’aula del Liceo delle Scienze Umane dell’ISIS «Foresi» di Portoferraio è stata intitolata alla memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di femminicidio. La cerimonia si è tenuta nella mattinata di lunedì 18 dicembre nell’Aula Magna «Lorenzo Claris Appiani» dell’istituto di Salita Napoleone, nel corso di un incontro tra gli studenti e le studentesse con l’onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione Parlamentare per i Femminicidi e la Violenza di Genere. All’incontro ha no partecipato anche la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Alessandra Rando, il sindaco di PortoferraioAngelo Zini (Portoferraio) e la vice sindaca di Rio Sara Caracci, e alcune rappresentanze dee forze dell’ordine Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Ma il vero un momento di interazione tra i ragazzi, le ragazze e i rappresentanti delle istituzioni è stato quello mediato dalla Prof.ssa Nicoletta Minelli., la professoressa modello che non hai mai fatto un giorno di assenza, che è stata intervistata da tutta la stampa italiana come modello di persona che ama il suo lavoro. L’atteso collegamento video con Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane assassinata da Filippo Turetta lo scorso 11 novembre e da allora diventats simbolo delle donne vittime di femminicidio e violenza di genere, non è stato possibile per problemi di collegamento.

V. P.