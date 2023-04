Un’auto e due scooter distrutti dalle fiamme: paura in piazza Matteotti

Livorno, 8 aprile 2023 – Pessimo risveglio di soprassalto per alcuni residenti in piazza Matteotti (ex piazza Roma) nella notte a cavallo fra il 6 e il 7 aprile, in particolare per una donna la cui auto è stata distrutta da un incendio e per i proprietari di due motorini.

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo – di natura dolosa e sulle cui motivazioni sta indagando la polizia – sarebbe stato appiccato prima a due scooter parcheggiati accanto alla Mercedes, cui le fiamme si sono propagate in un baleno.