Undici persone ferite in un maxitamponamento sulla Variante Aurelia tra Venturina e San Vincenzo: due molto gravi

Livorno, 29 luglio 2023 - Almeno undici le persone ferite, di cui due in modo piuttosto grave, in seguito a un maxitamponamento sulla Variante Aurelia nel tratto fra San Vincenzo e Venturina, direzione Livorno.

Le persone più gravi sarebbero una donna e un ragazzino, pare madre e figlio. Sono intervenute numerose ambulanze della Croce Rossa, della Pubblica Assistenza e della Misericordia dei Comuni dell’area. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre alcune delle persone ferite dai rottami delle auto. E’ entrato in azione anche l’elisoccorso Pegaso della Regione.

La polizia stradale ha chiuso la Variante per consentire gli interventi di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Ancora in corso di accertamento le cause del tamponamento.