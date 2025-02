Urso: "Beko, oggi incontro al ministero"

Nessuna certezza dal ministro alle Imprese e al made in Italy, Adolfo Urso, sul futuro del sito Beko di Siena. Durante la missione in Turchia il numero uno di Palazzo Piacentini ha tenuto una conferenza stampa a Istanbul con l’omologo turco, Mehmet Fatih Kacır, annunciando: "Sono ancor più fiducioso dopo l’incontro che abbiamo avuto con i titolari dell’impresa – le sue parole dopo il vertice bilaterale su vari temi, tra cui gli investimenti di Beko che ha acquistato le attività di Whirlpool in Italia –. Pensiamo si possa sviluppare al meglio l’investimento della famiglia Koç nella filiera dell’elettrodomestico italiano, orgoglio del made in Italy".

Poi l’annuncio: "Nell’incontro abbiamo ulteriormente migliorato le prospettive del piano industriale di Beko che lunedì illustreremo ai sindacati con il mantenimento anche del sito di Comunanza".

Il ministro ha quindi parlato del summit di oggi al ministero con la Regione Toscana e il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, "per affrontare l’importante tematica della proprietà dello stabilimento di Siena affinché sia acquisita da una struttura pubblica e messa a disposizione di eventuali investitori". E ancora: "Con l’affitto che paga oggi Beko in quello stabilimento, nessuno può produrre in modo competitivo – ha rimarcato Urso –. Quindi il nodo di Siena lo affronteremo alla radice, affinché il sito sia messo in condizione di accogliere un altro investitore, intanto Beko mantiene la produzione per tutto il 2025 e garantisce l’occupazione per altri due anni". Ma i sindacati vanno al contrattacco: "Attendiamo di conoscere i dettagli del nuovo piano industriale per tutti gli stabilimenti italiani, a partire da Siena".