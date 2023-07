"Usati e abbandonati" I dipendenti della Jsw non vedono un futuro

"Piombino usata e abbandonata". E’ questo lo slogan dello sciopero di domani indetto da Fim, Fiom e Uilm per protestare contro il silenzio sulla vertenza Jsw Steel Italy da parte delle istituzioni. Una manifestazione regionale che si snoderà fra le vie della città, fin sotto il Palazzo comunale dove interverranno le segreterie nazionali dei metalmeccanici. "A rischio c’è l’intera economia del territorio" hanno ribadito i sindacati. La maggior preoccupazione riguarda la scadenza degli ammortizzatori sociali e, in assenza di un piano industriale di Jindal, sarà difficile pensare a un futuro per lo stabilimento siderurgico piombinese.

A oggi non ci sono convocazioni del ministero, malgrado l’impegno di incontrarsi entro giugno. L’unica certezza è che a settembre, oltre a scadere la proroga delle concessioni portuali, scadranno gli ammortizzatori sociali per i 140 lavoratori della Piombino Logistics e a gennaio per i circa 1400 lavoratori Jsw. La Regione ha confermato che le risorse per la proroga a gennaio della Cassa in deroga non ci sono e servirà un intervento governativo per rifinanziarle. "Rischiamo i titoli di coda" hanno ribadito Fim, Fiom e Uilm.

E intanto il sindaco di Piombino Francesco Ferrari (nella foto), accusato di non interessarsi della fabbrica, ieri era a Roma al Ministero: "E’ stato un incontro interlocutorio, non abbiamo niente da comunicare" ci ha risposto la sua segreteria. Speriamo invece che qualche novità arrivi domani, altrimenti non è detto che al termine del comizio il corteo "autonomamente possa muoversi verso punti nevralgici nella viabilità della città" è stato comunicato al prefetto e alla questura.

Maila Papi