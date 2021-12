Giro di vite sull’uso delle mascherine anche negli ambienti pubblici e per le strade. Ieri mattina le pattuglie della polizia municipale giravano per le principali strade dello shopping, come via Grande, per controllare che tutti i passanti indossassero correttamente le mascherine anche all’aperto. In più di una occasione ci è capitato di vedere gli agenti della muncipale all’opera per far rispettare questa semplice misura di prevenzione del...

Giro di vite sull’uso delle mascherine anche negli ambienti pubblici e per le strade. Ieri mattina le pattuglie della polizia municipale giravano per le principali strade dello shopping, come via Grande, per controllare che tutti i passanti indossassero correttamente le mascherine anche all’aperto. In più di una occasione ci è capitato di vedere gli agenti della muncipale all’opera per far rispettare questa semplice misura di prevenzione del contagio: i vigili urbani fermavano chi era senza mascherina o la teneva abbasata, raccomandando di indossarla nel modo giusto. A chi non ce l’aveva, gliene consegnavano una avendo la disponibilità di una scorta di questi dispositivi. In tanti si sono adeguati senza problemi mentre qualcuno ha brontolato perché "non ha senso portare la mascherina all’aperto" è uno dei commenti più frequenti che vengono fatti da coloro che proprio non vogliono sentir parlare di sistemi di protezione individuali.

Una signora ha sentenziato parlando con una amica: "Ora la polizia municipale ti ferma per strada per farti mettere la mascherina. Questo per colpa dei no vax. Cosa faccio allora? Non mi sottopongo al terzo richiamo del vaccino fino a quando non sono stati immunizzati tutti, anche quelli che fino ad oggi si sono sottratti alla vaccinazione". L’invito da parte delle istituzioni è ovviamento quello di fare la terza dose nel suo interesse e nell’interesse della collettività. Come i più ormai sanno, a causa della diffusione anche in Italia della variante Omicron del coronavirus con una recruscenza di contagi, sono tornate obbligatorie le mascherine all’aperto anche in zona bianca. Lo ha stabilito il decreto ‘Natale’ pubblicato il 24 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre la durata della validità del geen pass da 9 mesi è stata ridotta a 6 mesi e il periodo minimo per la somministrazione della terza dose passa da 5 a 4 mesi.

L’obbligo di mascherine all’aperto in vigore da Natale varrà fino al 31 gennaio 2022. È stato introdotto anche l’uso delle mascherine FFP2 su mezzi pubblici, nei teatri, cinema, locali al chiuso, stadi e varrà fino al termine dello stato di emergenza ovvero il 31 marzo 2022. I controlli saranno ovviamente intensificati per scongiurare assembramenti e lo scorretto utilizzo della mascherina.