Va in giro con due scooter rubati e pubblica i video delle bravate sui social: denunciato

Campo nell’Elba (Livorno), 28 luglio 2023 – Posta sui social la sua notte brava a giro da un locale all’altro dell'Elba servendosi di scooter rubati all'occorrenza.

Protagonista un diciannovenne elbano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che non è neanche in possesso della patente. Il giovane è stato individuato grazie all'attività d’indagine del militari dell'Arma delle stazioni di Campo nell'Elba e di Marciana Marina, attenti come sempre al controllo del territorio e a una dettagliata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Determinanti poi sono stati alcuni video pubblicati sui social, in cui si vede il giovane a bordo di due ciclomotori rubati sull’isola per raggiungere alcuni locali notturni e darsi ai bagordi. Nel tentativo di eludere qualsiasi tipo di controllo, il ragazzo aveva provveduto anche a rendere illeggibili le targhe. Ha ricevuto una denuncia per ricettazione e cinquemila euro di multa per guida senza patente perché mai conseguita.

di Valerie Pizzera