“Va troppo piano in auto”. Dipendente contestato dall’azienda. “Ma rispetta i limiti”

Livorno, 18 settembre 2023 – La società Ruggiero Trasporti e Servizi, che opera in appalto principalmente per il Gruppo Mercurio, ha inviato una contestazione disciplinare dettagliata a un dipendente. Lo ha accusato di effettuare i viaggi tra i piazzali portuali per spostare le auto sbarcate, o da imbarcare sulle navi, andando troppo piano. In questo modo arreca un danno economico alla società".

A denunciarlo è Giovanni Ceraolo, segretario provinciale del sindacato di base Usb.

I piazzali e i siti dove opera la Ruggiero sono: Sintermar, Livorno Est; piazzale Mercurio e piazzale Gragnani entrambi all’Interporto di Guasticce. Varco Valessini e Varco Galvani. Il Faldo a Vicarello. Ceraolo aggiunge: "Spesso capita di vedere auto nuove, con la targa prova, sfrecciare in superstrada nel tratto della FIPILI tra porto, interporto e l’uscita Vicarello. Auto che si muovono a velocità sostenuta per garantire il servizio di movimentazione tra i vari siti di stoccaggio e permettere di svuotare, nel minor tempo possibile, i piazzali portuali in vista del carico e scarico delle successive navi. Il lavoratore che ha ricevuto la contestazione disciplinare racconta: "Per garantire un numero adeguato di spostamenti delle auto siamo costretti a non rispettare i limiti di velocità in superstrada (90 km/h) e nei piazzali (10 o 30 km/h). In queste condizioni aumenta il rischio di incidenti, come è accaduto la scorsa settimana".

"In questi casi la responsabilità è del singolo lavoratore – mette in evidenza Ceraolo – che paga in prima persona in caso di sinistro anche dal punto di vista economico". Conferma il lavoratore: "Nonostante la società Ruggiero Trasporti abbia una coperura assicurativa per tale tipologia di sinistri, è capitato che i lavoratori siano stati costretti a pagare di tasca loro i danni".

"Sempre la Ruggiero Trasporti e Servizi in questi giorni – conclude Ceraolo – ha deciso di non rinnovare i contratti di lavoro a decine di addetti perché accusati di essersi rivolti al sindacato per migliorare le proprie condizioni di lavoro. Quattro di loro sono già stati allontanati ai primi di settembre e altri rischiano di andare a casa. Senza contare le decine di contestazioni disciplinari inviate recentemente". Usb ha ha scritto alla Ruggiero Trasporti e Servizi e alla committenza Mercurio chiedendo spiegazioni di quello che sta accadendo.

di Monica Dolciotti