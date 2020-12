Tra i 45 operatori sanitari che ieri mattina hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti covid 19, il Pfizer-BionTech, c’era anche Camilla Banti, 26 anni, infermiera del pronto soccorso. Ci dice orgogliosa dall’ambulatorio al padiglione 20 dove è stata organizzata la seduta vaccinale: "Sono contenta di essere stata vaccinata e che si sia giunti finalmente a questa fase. Invito tutti a vaccinarsi. Bisogna avere fiducia nella scienza che ha fatto passi da gigante dandoci in meno di un anno un vaccino sicuro per...

Tra i 45 operatori sanitari che ieri mattina hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti covid 19, il Pfizer-BionTech, c’era anche Camilla Banti, 26 anni, infermiera del pronto soccorso. Ci dice orgogliosa dall’ambulatorio al padiglione 20 dove è stata organizzata la seduta vaccinale: "Sono contenta di essere stata vaccinata e che si sia giunti finalmente a questa fase. Invito tutti a vaccinarsi. Bisogna avere fiducia nella scienza che ha fatto passi da gigante dandoci in meno di un anno un vaccino sicuro per combattere il coronavirus". Camilla lo ha visto in faccia tutti questi mesi dalla trincea del pronto soccorso. "La situazione più brutta e drammatica, che emotivamente lascia il segno più profondo – racconta Camilla – è stato assistere alla morte dei pazienti in solitudine isolati dai loro familiari pur circondati dalle nostre attenzioni e premure. Questo è l’aspetto peggiore del coronavirus". Camilla si è laureata in scienze infermieristiche nel 2016 e poco dopo ha deciso di andare a lavorare in Inghilterra in pronto soccorso. "Volevo fare un’esperienza all’estero che mi è stata molto utile – sottolinea Camilla – Alla fine però il cuore mi ha riportato a Livorno. Dopo qualche mese di ambulatorio in ospedale, sono tornata in pronto soccorso perché è lì che voglio lavorare".

Al vaccino day, battezzato dalla direttrice generale dell’azienda USL Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani e dal sindaco Luca Salvetti, hanno partecipato anche il primario di malattie infettive Spartaco Sani e il dottor Luca Carneglia direttore dell’ospedale, entrambi selezionati per essere vaccinati. "Oggi (ieri, ndr) è l’inizio di una fase nuova che spero ci porti alla fine di questo tragico periodo – il commento del dottor Sani dopo aver ricevuto il vaccino – ma servirà molto tempo ancora perché non è che con la vaccinazione si risolve subito tutto. Speriamo che poi tutto vada bene e tutti possano essere vaccinati a partire dagli operatori sanitari che mi auguro in massa aderiscano alla campagna vaccinale in modo che poi si copra il 70% della popolazione". L’invito infine "alla massima cautela perché ancora oggi nonostante le misure restrittive siamo a un livello di diffusione del contagio non soddisfacente. Le restrizioni hanno funziona, ma parzialmente". Entro la prima decade di gennaio "dovrebbe iniziare la prima campagna vaccinale su larga scala per coprire tutti gli operatori sanitari, delle Rsa" ha concluso la direttrice Casani. Il direttore dell’ospedale Carneglia ha raccomandato: "Voglio ringraziare tutto il personale sanitario che ha lavorato con dedizione".

