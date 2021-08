Una vaccinazione tra Cannes e Sorrento. Tra una folata di vento e l’altra, l’imponente nave da crociera “Europa 2” (gruppo Hapag-Lloyd) è stata accolta a Livorno dall’assessore alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini che è salito a bordo per controllare la perfetta organizzazione del servizio. Alla maggior parte dei marittimi è stato somministrato il vaccino Johnson&Johnson, mentre 23 membri dell’equipaggio sono stati trasportati al Palamodì dove hanno ricevuto una dose di Pfizer. In totale, con altri 85 marittimi vaccinati, le dosi totali somministrate sono state 108: il servizio è iniziato alle 10 ed è durato poco meno di tre...

In totale, con altri 85 marittimi vaccinati, le dosi totali somministrate sono state 108: il servizio è iniziato alle 10 ed è durato poco meno di tre ore."È un momento importante, in quanto dobbiamo trovare qualsiasi modo per far crescere la copertura vaccinale di tutta la popolazione", ha esordito l'assessore Bezzini, continuando con un'analisi sui dati: "I toscani si sono mossi in modo particolarmente massiccio – afferma – infatti, tra coloro che hanno ricevuto una prima dose o che si sono prenotati per farla, raggiungiamo oltre 2.700.000 persone. Possiamo fare di più, ma soprattutto dobbiamo coinvolgere coloro che per motivi di lavoro sono impossibilitati (o comunque molto svantaggiati) a vaccinarsi, come il personale di bordo. Proprio per questo – spiega – abbiamo attivato tale modalità, che consenta e dia il diritto a chiunque voglia vaccinarsi di farlo liberamente, aumentando la sicurezza durante la navigazione e implementando, a livello generale, il numero di "coperti" in Toscana e in Italia". Bezzini, però, ha precisato: "Questo servizio vale solo per il personale che lavora sulla nave, poiché, con tutti i turni ed impegni lavorativi serrati, è più complicato che riesca a vaccinarsi. Per quanto riguarda i turisti, mi auguro che lo abbiano già fatto o che siano riusciti a prenotare per le settimane imminenti".

L’assessore ha poi lanciato un appello: "Invito non solo i cittadini che ancora non hanno ricevuto una prima dose a vaccinarsi (data anche la prossima riapertura delle scuole), ma anche coloro che stanno aspettando la seconda ad anticiparla". Poi, sugli operatori sanitari: "Mi auguro che, anche se non sono molti a non averlo fatto, si vaccinino nelle prossime settimane. La maggior parte, però, ha già ricevuto almeno una dose". Attualmente questi protocolli sono estesi solo nell’ambito portuale. Bezzini non si è sbilanciato sulla sorte “colorata” della Toscana: "È sempre difficile fare previsioni, che spesso vengono smentite. Ad oggi la Toscana ha i parametri da zona bianca, e probabilmente resterà tale anche la prossima settimana, ma serve andare avanti con la vaccinazione". ed occorre un po’ di prudenza. Con quest’ultime, possiamo stare più tranquilli anche con l’avvenire dell’autunno"."Siamo davanti – ha concluso Bezzini – ad una grande apertura mondiale, che coinvolge non solo cittadini italiani ma chiunque sia, per motivi lavorativi, sempre in movimento da un porto all’altro". Al suo fianco Cinzia De Luca dirigente ambiente e sicurezza dell’Autorità Portuale: "Siamo in quarto porto ad aver attuato questa iniziativa resa possibile dalla sinergia delle istituzioni. Non abbiamo incontrato ostacoli ma una grande collaborazione. C’è un’altra nave interessata a seguire questa procedura, aspettiamo la conferma".