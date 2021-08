Successo per la campagna di informazione ‘GiovaniSiVaccinano’ nelle località della movida e balneari di Livorno e San Vincenzo. È stata voluta per sensibilizzare i giovani tra i 18 e 22 anni sull’utilità della vaccinazione contro i coronavirus. Chi ha approfittato di questa occasione, è stato anche aiutato a fare la prenotazione per la prima somministrazione per la quale è previsto l’uso del vaccino Moderna. Ma sono stati anticipati, a richiesta, tanti appuntamenti già fissati. L’iniziativa è...

Successo per la campagna di informazione ‘GiovaniSiVaccinano’ nelle località della movida e balneari di Livorno e San Vincenzo. È stata voluta per sensibilizzare i giovani tra i 18 e 22 anni sull’utilità della vaccinazione contro i coronavirus. Chi ha approfittato di questa occasione, è stato anche aiutato a fare la prenotazione per la prima somministrazione per la quale è previsto l’uso del vaccino Moderna. Ma sono stati anticipati, a richiesta, tanti appuntamenti già fissati. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Regione, Anci Toscana, Asl Nord Ovest e Sud Est e associazioni di volontariato di Misericordie, Croce Rossa e Anpass. Dopo lo stand presidiato dai volontari della Pubblica Assistenza nel quartiere Venezia a Livorno sabato sera, altri due stand nel tardo pomeriggio sono stati allestiti anche domenica. Uno in località Tre Ponti sempre a Livorno (ancora con il supporto dei volontati della Pubblica Assistenza) e un altro in piazza Mischi a San Vincenzo (dove c’erano i volontari di Misericordia e Croce rossa di San Vincenzo). "Domenica nonostante il tempo non fosse dei migliori, tanti giovani trai 18 e i 22 anni si sono avvicinati agli stand per avere informazioni sulla vaccinazione per prevenire il contagio da coronavirus. - riferiscono Cinzia Porrà responsabile di zona USL per Livorno e Donatella Pagliacci responsabile del Distretto San Vincenzo - C’è chi ha deciso di prenotare subito la prima dose. Altri addirittura hanno chiesto di provvedere ad anticipare l’appuntamento che avevano già preso autonomamente". Alle postazione si sono avvicinati anche tanti adulti "che hanno chiesto aiuto per fare la prenotazione" ha riferito sempre la Porrà. Sono coloro che fanno parte di quelle fasce di età tra i 60 e 70 anni, o tra 50 e 60 anni, che non si erano ancora risolti a farsi vaccinare per immunizzarsi contro il coronavirus. A Livorno sabato i volontari della Pubblica Assistenza allo stand ‘GiovaniSiVaccinano’ in piazza dei Domenicani nel quartiere Venezia hanno raccolto 14 prenotazioni di prime dosi di vaccino anti covid e molte richieste per antipare le prenotazionfi. Domenica alla postazione dei Tre Ponti 6 anticipi della prenotazione già fatte, distribuzione massiccia di materiale informativo a gruppi di giovani e anche ad adulti. Parecchi genitori si sono rivolti ai volontari di Svs per informarsi. I volontari hanno inoltre illustrato ai meno pratici come si può fare per prenotare il vaccino sul portale della Regione da smartphone e tablet.

Monica Dolciotti