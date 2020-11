La seconda ondata del virus si sta ridimensionando non solo nella provincia di Livorno, ma in tutta la Toscana. I numeri da soli non bastano a spiegare la tendenza, bisogna prendere in considerazione le cifre in base alla popolazione. Secondo l’analisi dell’Agenzia Regionale Sanità, nella settimana appena...

La seconda ondata del virus si sta ridimensionando non solo nella provincia di Livorno, ma in tutta la Toscana. I numeri da soli non bastano a spiegare la tendenza, bisogna prendere in considerazione le cifre in base alla popolazione. Secondo l’analisi dell’Agenzia Regionale Sanità, nella settimana appena conclusa, abbiamo osservato un netto calo dei nuovi positivi nella nostra regione, che dai 2.365 casi giornalieri medi della settimana precedente sono scesi a 1.366 negli ultimi 7 giorni. Sono stati 37 i nuovi positivi giornalieri ogni 100mila abitanti in Toscana, contro i 46 per 100mila in Italia. Il calo è stato maggiore di quello osservato in Italia, se rapportato alla popolazione residente. La Toscana ha fatto registrare una diminuzione del 42% rispetto alla settimana precedente (-19% in Italia), seconda solo alla Valle d’Aosta (-47%). Non solo. Negli ultimi 7 giorni tutte le zone socio-sanitarie toscane sono uscite dal livello di rischio massimo, individuato da un’alta incidenza ( maggiore di 400 casi settimanali ogni 100mila abitanti) e trend in forte aumento (oltre il 50% di aumento rispetto a settimana precedente) e alcune zone sono scese nel livello più basso. Oltre alle valli Etrusche che hanno avuto sempre rischio zero anche nei momenti di picco, ora si sono aggiunte anche le zone meridionali della Toscana (Grosseto, ma anche Siena e la Val di Chiana). Restano più a rischio l’ambito di Livorno (307 casi settimanali, ma in calo) e l’area pisana e alta val di Cecina pisana (309 casi). Le Valli Etrusche invece hanno 123 casi settimanali.

L.F.