Vandali agli impianti sportivi di Rosignano: danneggiato il “pallone”

Rosignano Solvay (Livorno), 12 luglio 2023 – I vandali non si fermano e di notte prendono di mira le struttura sportive cittadine con atti che producono danni non di poco conto.

Nella nottata tra domenica e lunedì il raid più grave ha riguardato la tensostruttura della pallacanestro che fa parte dell’impianto inserito nell’isola pedonale di viale della Repubblica.

Ma gli sconosciuti non si sono fermati qui e hanno raggiunto il vicino stadio comunale dove i danni sono molto più contenuti forse perché gli autori sono stati messi in fuga da alcuni rumori.

Dei due episodi si occupano i carabinieri che cercheranno di acquisire anche i filmati di telecamere della zona alla ricerca dei responsabili.

Era comunque ora tarda quando il gruppo di persone (perché non si è trattato di un gesto di un solitario) hanno scavalcato la rete dell’impianto che è nel pieno centro del paese. E’ stato forzato l’ingresso della tensostruttura e sono stati azionati gli estintori. Il liquido anti fuoco ha imbrattato sia il fondo del terreno che varie zone del «pallone».

Poi i vandali hanno proceduto allo scasso delle macchinette che distribuiscono bibite, caffè e il cibo. Oltre al materiale hanno prelevato anche dei soldi e si sono accaniti su altre parti dell’impianto che viene gestito dal Basket Sei Rose Rosignano che svolge qui la sua attività.

La pista di atletica leggera dell’impianto è invece gestita dal Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca, continuatore dell’attività del Cg Solvay. L’impianto per la corsa, i salti e i lanci è stato ristrutturato da poco e inaugurato a fine maggio. Ha già ospitato un paio di meeting. Qui fortunatamente l’azione dei vandali si è limitata a sporcare il materasso nella zona dei salti e a leggeri danni alle reti della zona lanci.

Molto peggiore la situazione all’interno della tensostruttura. Non paghi gli sconosciuti hanno raggiunto a poche centinaia di metri lo stadio comunale Ernesto Solvay. Non è la prima volta negli ultimi mesi che siano stati violati l’ingressi dalla zona della recinzione dello stadio che è vicina al teatro. Come accaduto in passato anche qui sono stati trovati i resti di bevute e c’è stato un tentativo non riuscito di forzare l’ingresso del bar e la zona dell’impianto dove viene custodito il materiale sportivo.