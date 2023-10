Vandali scatenati in piazza Attias. Salvetti: “E’ una sfida continua”

Livorno, 21 ottobre 2023 – Piazza Attias da salotto buono della città a luogo bersagliato dai vandali. Lo dimostra l’ultimo atto irresponsabile compiuto a danni di una della maxi-panchine dove sono state letteralmente divelte le assi e sono stati abbandonati rifiuti di tutti i tipi.

Le prime immagini sono circolate sui social, con i commenti indignati dei cittadini. Poi c’è chi ha inviato un messaggio al servizio del Comune Segnala-Li tramite l’indirizzo di posta elettronica segnalali@comune.livorno.it.

Questo servizio è stato istituito per raccogliere dai cittadini le indicazioni su situazioni di degrado e atti contro il decoro urbano, in modo tale da poter predisporre interventi di pulizia, o riparazione per riportare allo stato originario ciò che è stato danneggiato, o sporcato.

Ebbene siamo passati ieri mattina da piazza Attias e abbiamo trovato gli operai inviati dal Comune intenti a togliere le assi divelte dai vandali e a rimuovere i rifiuti abbandonati nell’intercapedine della maxi panchina.

Gli operai si sono dati un gran da fare. Alla fine del lavoro hanno ripulito l’intercapedine e hanno predisposto tutto per la riparazione della ’panchinona’, come è stata ribattezzata da chi frequenta l’Attias.

Sul retro dell’Attias tra piazza della Vittoria e il Palazzo Modigliani (o palazzo della Coin), a fine 2022 era stata attrezzata un’area gioco per bambini piccoli con due pannelli e con un enorme gatto in gomma. Dopo pochi mesi è stata vandalizzata e imbrattata.

I residenti della zona lo hanno segnalato a ’La Nazione’ ai primi di settembre e anche all’amministrazione comunale. Da allora però non è cambiato nulla, eccetto il fatto che il ’gattone’ di gomma è stato rimosso, poiché era stato sradicato dal suo basamento e usato da alcuni adolescenti per giochi pericolosi (documentati con foto dai residenti).

Ci siamo rivolti perciò al sindaco Luca Salvetti per sapere cosa sarà fatto per rimediare agli ultimi danni subiti da piazza Attias. Ha dichiarato: "Confermo che i cittadini si sono serviti di Segnala-Li per far presente la situazione dell’Attias. Infatti oggi (ieri, ndr) sono arrivati gli operai per sistemare la panchina distrutta. Interverremo anche sul retro dell’Attias per ripristinare l’area giochi per bambini realizzata di recente e devastata. Così come dovremo intervenire per l’ennesima volta per ripulire la scultura a forma A che è stata di nuovo imbrattata e danneggiata".

Ha aggiunto il sindaco: "È una sfida continua senza sosta per l’amministrazione comunale contro chi se ne frega del decoro della città. Noi non cediamo di un millimetro questo è certo".

di Monica Dolciotti