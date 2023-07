Vandali senza ritegno: imbrattate anche le colonne del Duomo di Livorno

Livorno, 30 luglio 2023 – Scritte fatte con pennarelli neri indelebili hanno deturpato le colonne in marmo della Cattedrale di San Francesco in piazza Grande, luogo simbolo per Livorno. A segnalarlo l’organo di informazione della Diocesi ’La Settimana’. La notizia ha così fatto il giro del web.

Non si esclude che la Diocesi sporga denuncia per atti vandalici. Davanti al Duomo inoltre sono attive le telecamere di videosorveglianza, che si spera siano utili a individuare gli autori di questo gesto irrispettoso, che ha arrecato danno a un luogo di culto e a un bene storico per la città.

Il vescovo Simone Giusti (assente in questi giorni), quando è stato informato, ha commentato: "Sono rammaricato e dispiaciuto per questo gesto attribuibile certamente ad adolescenti che non sono consapevoli del valore di questo luogo sacro".

"Sono passati solo pochi giorni da quando i media hanno raccontato degli atti vandalici compiuti al Colosseo: giovani turisti intenti a scrivere il proprio nome con pennarelli, o addirittura incidendolo sulla pietra. – si legge su ’La Settimana’ – Atti che sono stati immortalati con video e che hanno avuto conseguenze di non poco conto, con multe salate e denunce alle autorità competenti. Il Duomo di Livorno non è sicuramente il Colosseo, monumento patrimonio dell’umanità, ma fa comunque parte di un patrimonio, quello livornese e diocesano, dunque non si possono tollerare atti simili, perpetrati sulla nostra Cattedrale. E invece sembra che il marmo liscio delle colonne attragga sempre di più l’attenzione di giovani, che si fermano a bivaccare all’ombra del portico; cuori e dichiarazioni d’amore si affiancano ad un degrado sempre più evidente. Non è certo un bel biglietto da visita per Livorno, agli occhi di tanti turisti che in quest’estate affollano le vie del centro. Qualche multa anche qui, secondo noi, sarebbe da fare". La conclusione: "Lo sappiamo che sorvegliare costa, ma anche ripulire costa. E poi ragazzi: ma se invece di scrivere sui muri vi fate un bel selfie?".

Sotto i portici del Duomo infatti spesso giovani e adulti ci bivaccano e i senza tetto ci dormono. Sovente la mattina vengono trovati rifiuti e residui organici sotto le logge. Il degrado assedia la Cattedrale di San Francesco.

di Monica Dolciotti