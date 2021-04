Livorno, 17 aprile 2021 - Si stanno verificando negli ultimi tempi, ripetuti atti vandalici alle strutture di fermata di CTT Nord con continui episodi di imbrattamento dei porta orari, dei display che indicano il passaggio in tempo reale dei bus (ultimi quelli di Via Cairoli) nonché danneggiamenti delle pensiline di attesa.

"Si tratta di atti deplorevoli” - afferma Filippo Di Rocca, Presidente di CTT Nord – “soprattutto in un momento quale stiamo vivendo: è una cosa da incivili che crea disagi ai passeggeri e fa ricadere su tutta la comunità le spese sostenute per il ripristino dei danni; colgo l’occasione per ringraziare la ditta Scorpio che assieme a CTT Nord si adopera celermente per sistemare quanto danneggiato. Nelle prossime ore presenteremo una denuncia/querela per individuare gli autori di tale condotte, utilizzando come prove eventuali videoregistrazioni dei luoghi interessati”.