Variante Aurelia, si riapre. Cavalcavia messo in sicurezza. Il cantiere per il ripristino

Rosignano, 15 agosto 2023 - Il cantiere per il ripristino delle condizioni di sicurezza del cavalcavia della Variante Aurelia è andato avanti per tutto il giorno ieri e a tarda serata è stata riaperta la carreggiata sud, mentre quella nord intorno a mezzanotte. Il sindaco Daniele Donati ieri aveva chiamato il responsabile territoriale Anas per la Toscana per chiedere il ripristino fdel cavalcavia numeroo 110 e la riapertura del tratto della Variante Aurelia compreso tra le uscite di Castiglioncello e Rosignano Solvay. La Variante Aurelia, infatti, era stata interrotta a causa della caduta di frammenti del cemento che ricopre le parti in ferro del cavalcavia numero 110, che nella notte tra sabato e domenica scorsa ha danneggiato una trentina di veicoli in transito sulla superstrada.

Anas ha rassicurato il sindaco circa la veloce riapertura del tratto della Variante Aurelia che collega le località balneari della costa livornese, indispensabile nel periodo estivo per non congestionare la viabilità urbana dei centri abitati. Già ieri una squadra di tecnici è intervenuta per mettere in sicurezza il cavalcavia e poter riaprire la circolazione stradale in tempi brevi, in modo da non penalizzare il rientro di numerosi cittadini e turisti dopo il Ferragosto. Il sindaco Donati ha inoltre colto l’occasione per ringraziare "tutti i soggetti che nella notte di sabato sono intervenuti per far fronte all’urgenza e garantire la sicurezza della viabilità, tra cui – in particolar modo – il personale comunale: tecnici, manutentivi ed agenti della Polizia Municipale".

"I problemi di un intervento tempestivo – spiega Donati – erano motivati alla reperibilità del materiale da parte della ditta cche svolge i lavori. Poi questo problema è stato risolto e a meno di imprevisti la Variante potrà essere riaperta già dala notte e quindi essere disponibile a Ferragosto e nei giorni seguenti quuando il traffico è destinato ad aumentare". Donati ha poi colto l’occasione per ricordare che tutti i sindaci della costa chiedono da tempo un programma di interventi di manutenzione per i numerosi cavalcavia della variante Aurelia.