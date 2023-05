Vendono un ponteggio per 14mila euro, ma è una truffa: tre denunciati

Livorno, 18 maggio 2023 – Truffa e ricettazione: queste le accuse a carico di tre persone denunciate dai carabinieri del Nil di Livorno.

Dopo un falso annuncio pubblicato su in sito di e-commerce per la vendita di un ponteggio, un imprenditore edile di 49 anni operante su Livorno si è mostrato interessato all’acquisto accordandosi per comprare tutto pagando 14mila euro. Dopo aver effettuato il bonifico e aver ricevuto una fattura commerciale, poi risultata anch'essa falsa, l'uomo non ha mai ricevuto nulla.

I carabinieri, analizzando conti correnti, traffici bancari, utenze cellulari e alcune testimonianze, hanno il destinatario del bonifico: una ventenne di Locri, che è stato denunciato per truffa. Poi sono state denunciate altre due persone, anch'esse calabresi, che secondo gli investigatori avrebbero ricevuto, in parti diverse, una somma di denaro provento della truffa.