Venerdì 26 maggio scioperano sanità, trasporto pubblico e servizi comunali: ecco i servizi garantiti

Livorno, 22 maggio 2023 – È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 26 maggio 2023, indetto dai sindacati Usb e Fisi e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda Usl Toscana nord ovest del comparto e della dirigenza.

Nella stessa giornata di venerdì 28 maggio ci sarà anche lo sciopero del trasporto pubblico.

Sanità

L’Asl “si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc.) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc.) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero”. Come previsto dalla normativa vigente saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. A tal proposito ricordiamo che i “servizi minimi essenziali” comprendono: - il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati (turni dei reparti) e non. Di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base; - servizi di assistenza domiciliare; - attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, etc..); - vigilanza veterinaria; - attività di protezione civile; - attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici; - vari.

Trasporti

Lo sciopero di venerdì, come detto, riguarda ance il settore dei trasporti.

“Venerdì 26 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano nelle province di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a causa di uno sciopero nazionale e generale di 24 ore, indetto dal sindacato Usb Lavoro pubblico e privato, per tutti i settori pubblici e privati.”

È quanto spiegato in una nota da Autolinee Toscane. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, uniche ed uguali per tutti i territori: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

"Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie - sottolinea At -. Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all'ultimo sciopero dell'8 marzo, a cui aderì CubTrasporti, fu del 12,61%”.

Comune

Il giorno dello sciopero, venerdì 26 maggio, non sarà garantita la regolare erogazione dei servizi comunali.