Venerdì 26 maggio sciopero degli autobus: possibili ritardi o cancellazioni di corse

Livorno, 20 maggio 2023 – “Venerdì 26 maggio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano nelle province di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a causa di uno sciopero nazionale e generale di 24 ore, indetto dal sindacato Usb Lavoro pubblico e privato, per tutti i settori pubblici e privati.”

È quanto spiegato in una nota da Autolinee Toscane. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, uniche ed uguali per tutti i territori: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

"Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie - sottolinea At -. Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all'ultimo sciopero dell'8 marzo, a cui aderì CubTrasporti, fu del 12,61%”.