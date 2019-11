Portoferraio, Isola d'Elba (Livorno), 24 novembre 2019 - Disagi per molti pendolari che ieri sera a causa del maltempo e il conseguente blocco dei collegamenti dei traghetti con l'isola d'Elba sono dovuti rimanere a Piombino. Dalla capitaneria di Portoferraio, fanno sapere intanto, che grazie all'attenuarsi del moto ondoso nel canale di Piombino sono ripresi quasi regolarmente i collegamenti dei traghetti con l'Elba dalla tarda mattinata di oggi. Fermo solo l'aliscafo. (Situazione traghetti in tempo reale. Clicca qui)

L'Elba è rimasta isolata dal continente per l’intera giornata di ieri a causa del mare molto mosso e del vento da scirocco con raffiche che hanno toccato i 100 chilometri orari. I traghetti di Moby, Toremar e Blu Navy – e anche il mezzo veloce Schiopparello jet – che garantiscono i collegamenti marittimi tra Piombino ed i porti isolani di Portoferraio, Rio Marina e Cavo sono rimasti tutti quanti fermi in banchina.

I vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi per allagamenti nel comune di Portoferraio in conseguenza di un forte temporale che si è abbattuto sulla parte orientale dell'isola: allagamenti in via del Carburo, via Gasparri e viale Elba. I pompieri sono intervenuti sempre per un allagamento in località Schiopparello, mentre un altro intervento è stato effettuato per una frana di piccola entità in via Mentana, sempre nel comune di Portoferraio. Sono caduti ben 70 millimetri di pioggia (cioè 70 litri d'acqua per metro quadro) nelle ultime 12 ore.

Ieri ad impedire alle navi di viaggiare è stata in particolare l’impossibilità a manovrare in sicurezza a Piombino per la forte risacca. L’unica nave che è riuscita a prendere il mare è stato Il Moby Baby Two che ha effettuato la sola partenza delle 6.10 da Piombino portando sull’isola i giornali, qualche derrata alimentare ed alcuni pendolari. Lo stop ai collegamenti ha creato qualche problema nelle scuole per il mancato arrivo di diversi insegnanti che non abitano sull’isola. Nel complesso limitati, invece, i disagi all’ospedale sia perché i turni degli infermieri non arrivati con la prima nave sono stati coperti dai colleghi residenti sia perché il sabato l’attività ambulatoriale è limitata. Il vento e le mareggiate sulla costa sud per fortuna non hanno fatto particolari danni. A Porto Azzurro l’acqua del mare ha invaso un tratto di piazza Matteotti depositandovi centinaia di meduse.