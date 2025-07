Vermezzo, la lite per una ragazza degenera: auto speronata e botte

Vermezzo con Zelo (Milano) – Una notte decisamente movimentata, tra martedì e mercoledì, in via del Brolo a Vermezzo con Zelo. Verso l’una si è verificato un episodio di violenza tra due giovani, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

La lite, scoppiata per motivi di gelosia, ha coinvolto due ragazzi poco più che ventenni, con un background complicato legato alle relazioni sentimentali. Secondo quanto ricostruito, uno dei due, ex della attuale fidanzata del rivale, ha avuto un acceso diverbio con l’altro. La discussione è degenerata rapidamente, culminando con l’urto di un’auto contro il rivale. Dopo l’incidente, il giovane è uscito dal veicolo e la lite è proseguita a botte, creando un momento di grande tensione e pericolo per tutti i presenti.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorritori di un equipaggio di turno della Ata di Zelo, che ha prestato la prima assistenza al ragazzo urtato, trasportandolo in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. Fortunatamente, le ferite riportate dal 23enne non sono risultate gravi e, dopo essere stato dimesso, se la caverà in poco tempo. L’episodio ha sollevato preoccupazioni per la possibilità di escalation di violenza. Non è raro che questioni banali, come quella dell’altra notte a Zelo, vengano risolte dai ragazzi in modo violento. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono arrivati sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini.

Al momento, si procede per querela della persona offesa, anche se quest’ultima non ha ancora formalizzato la denuncia. Un episodio che mette in evidenza quanto possano essere pericolose le questioni di gelosia e i conflitti che, se non gestiti con calma, rischiano di sfociare in situazioni di grande pericolo. Un episodio che dimostra come le liti più banali vengono, spesso, risolte in maniera violenta. Le autorità continuano le indagini per fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. In particolare, nei prossimi giorni, ascolteranno il presunto aggressore, un giovane che vive ad Abbiategrasso, in modo da avere una ricostruzione più chiara di quanto è successo.