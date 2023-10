Vertice sulla sicurezza, è in arrivo l’Esercito

Livorno, 7 ottobre 2023 – Ieri mattina il Prefetto Paolo D’Attilio ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di polizia e i sindaci di Livorno, Luca Salvetti, e di Piombino, Francesco Ferrari. Al termine dell’incontro, per assicurare una sempre maggiore sicurezza, anche nella percezione della cittadinanza, con una più capillare presenza delle pattuglie e degli uomini e delle donne in divisa, si è deciso di intensificare i servizi di controllo del territorio, a cui verranno chiamati a concorrere ulteriori aliquote dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Oltre a ciò, il Prefetto richiederà al Ministero la possibilità di assegnare a Livorno un contingente di militari dell’operazione “Strade Sicure” per il supporto alla vigilanza degli obiettivi sensibili presenti nei territori dei due comuni.

"Sebbene la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale, ed in maniera specifica a Livorno e Piombino, non desti particolare allarme - ha affermato il Prefetto al termine della riunione, evidenziando un calo dei reati nei primi otto mesi del 2023 rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso - tuttavia alcuni ultimi episodi di microcriminalità hanno destato comprensibile apprensione nella cittadinanza. D’accordo con i sindaci abbiamo deciso di intensificare i servizi di controllo sia con personale delle Forze di polizia sia cercando di ottenere a supporto i militari di “Strade Sicure”, anche nella considerazione delle peculiarità dei territori in questione e della presenza di obiettivi da attenzionare con particolare incisività".

Salvetti e Ferrari da parte loro hanno ringraziato il Prefetto per le risposte date sul fronte della sicurezza.