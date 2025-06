L’abbraccio al Vespucci: il veliero a Livorno, cerimonia di benvenuto

Livorno, 4 giugno 2025 – Il Vespucci è tornato a Livorno. Ieri la rotta da Civitavecchia passando per l’Argentario e l’Elba, ultima tappa per la città labronica dopo il giro del mondo durato circa due anni. Da oggi fino all’8 giugno Nave Amerigo Vespucci è a Livorno ormeggiata al Molo Capitaneria), 17ª e penultima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci, dal 4 all’8 giugno. Nave Amerigo Vespucci arriverà a Livorno nelle prime ore della mattina di mercoledì 4 giugno e ripartirà domenica 8 giugno in mattinata accompagnata da un corteo storico con gonfaloni della Repubblica Marinara di Pisa e dal saluto delle associazioni remiere. Al suo arrivo Nave Amerigo Vespucci sarà accolta dalla cerimonia di benvenuto alla quale prenderanno parte le autorità civili e militari. Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare ci saranno anche la Banda della Brigata Folgore e la Fanfara dell’Accademia Navale che, nel corso della sosta di Nave Vespucci a Livorno, si esibiranno anche a favore del pubblico. Nel corso della sosta si esibirà anche la Fanfara della Scuola dei Marescialli e Brigadieri. Nel corso della sosta i visitatori potranno ammirare anche da due aviolanci: nella mattinata del 6 giugno (tra le ore 11:30 e le ore 11:45) si lanceranno i paracadutisti del Reparto Attività Sportive dell’Esercito mentre nel pomeriggio (tra le ore 17 e le ore 18) i paracadutisti del Reggimento Tuscania. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Tour Mondiale Vespucci 2023-2025 che si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare.