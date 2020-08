Stamani prende il via la fase operativa della missione di recupero delle ecoballe disperse sul fondale del golfo di Follonica non lontano dall’isola di Cerboli. Il cacciamine Rimini ha iniziato ieri sera il controllo degli obiettivi già mappati nei mesi scorsi. Si tratta di 28 ecoballe individuate dai sommozzatori della Guardia Costiera. L’area delle ricerche verrà poi estesa per verificare la presenza di altre ecoballe, in teoria ne mancano 12 all’appello oltre le 28 già menzionate. Ieri intanto tutte le forze impegnate nella missione hanno iniziato le...

Stamani prende il via la fase operativa della missione di recupero delle ecoballe disperse sul fondale del golfo di Follonica non lontano dall’isola di Cerboli. Il cacciamine Rimini ha iniziato ieri sera il controllo degli obiettivi già mappati nei mesi scorsi. Si tratta di 28 ecoballe individuate dai sommozzatori della Guardia Costiera. L’area delle ricerche verrà poi estesa per verificare la presenza di altre ecoballe, in teoria ne mancano 12 all’appello oltre le 28 già menzionate. Ieri intanto tutte le forze impegnate nella missione hanno iniziato le operazioni preliminari. Si tratta di una task force composta da circa 160 persone tra uomini della Marina, Protezione Civile, Autorità di Porto, Guardia Costiera, Ispra e Arpat. Il piano prevede l’intervento di un team di Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (Gos) del Comando Subacquei ed Incursori (Comsubin), di nave Tedeschi, di nave Rimini e nave Caprera del Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav) e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Le attività, prevedono l’impiego delle capacità indagine subacquea del cacciamine Rimini che consentiranno di fornire ai palombari la precisa posizione di ciascuna ecoballa, in modo di consentirne il recupero attraverso una particolare procedura finalizzata a limitare al massimo la dispersione di materiale. Il metodo lo abbiamo già illustrato: una rete a maglia fine che incappuccerà la massa di plastica per evitare rischi di sfaldamento durante la risalita verso la superficie. Una volta giunte in superficie le ecoballe verranno imbarcate su nave Caprera che provvederà a cllocarle sul ponte fino alla loro consegna all’impresa individuata dal coordinatore degli interventi di recupero per il loro smaltimento (probabilmente Rimateria). La Guardia Costiera garantirà la necessaria cornice di sicurezza della navigazione in area di operazioni con l’impiego di proprie unità navali. Le delicate operazioni subacquee si svilupperanno attraverso due fasi d’intervento. La prima, caratterizzata da profondità di lavoro inferiori ai 60 metri, prevederà immersioni in libera dei palombari del Gos attraverso il supporto di nave Tedeschi che, per l’occasione, imbarcherà una camera di decompressione per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. La seconda fase sarà svolta nei fondali superiori ai 60 metri di profondità grazie all’ausilio di nave Anteo che, attraverso le proprie apparecchiature subacquee per immersione profonda ed alla tecnica dell’immersione in saturazione, permetterà agli operatori di Comsubin di concludere il lavoro recuperando le rimanenti ecoballe rinvenute in alto fondale. I tempi di recupero per ogni ecoballa, se non ci saranno imprevisti dovrebbero essere contenuti in un’ora circa, ma è solo una prima stima. Sarà il mare a dettare le sue condizioni.

Luca Filippi