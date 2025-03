Via alle visite gratuite alla Farmacia Farneti

Livorno, 24 marzo 2025 - La Farmacia Farneti, con la collaborazione organizzativa di Confcommercio Livorno, riprende la campagna di prevenzione sanitaria, offrendo visite gratuite specialistiche dedicate alla podologia, alla cognitività e alla prevenzione oncologica.

Un’iniziativa di grande valore per la salute della comunità. Le visite, effettuate da professionisti altamente qualificati, si concentreranno su tre ambiti fondamentali: il primo sarà quello della podologia e della posturologia, il dottor Matteo Marchetti, incaricato delle visite in questo settore specifico, effettuerà controllo della postura, del cammino e della salute del piede. Il secondo ambito preso in esame durante le visite gratuite offerte dalla Farmacia Farneti, sarà quello della cognitività e del controllo della memoria, i pazienti saranno sottoposti ad uno screening cognitivo-motorio e neuroriabilitativo, a cura del dottor Alfonso D’Apuzzo. Infine saranno effettuati dei controlli nell'ambito della prevenzione oncologica, grazie ai consulti specialistici con il dottor Alessandro Cosimi.

"Siamo convinti che la prevenzione sia la chiave per una vita più sana e consapevole – sottolinea Francesco Farneti, titolare della farmacia –. Per questo, con il supporto di Confcommercio Livorno, abbiamo deciso di riprendere e ampliare questa campagna, offrendo un servizio gratuito che possa fare davvero la differenza per i cittadini".

Il direttore di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, evidenzia l’importanza della collaborazione tra il settore farmaceutico e quello commerciale: "Le farmacie di quartiere sono un presidio essenziale per la salute e il benessere della comunità. Sostenere iniziative come questa significa rafforzare il legame tra imprese e territorio, mettendo al centro i bisogni delle persone".

Con l’aumentare dell’età media della popolazione, cresce anche la prevalenza di malattie croniche associate all’invecchiamento, come le malattie cardiovascolari, il diabete, le patologie neurodegenerative. Alfonso D’Apuzzo puntualizza: "La demenza vascolare è seconda solo alla malattia di Alzheimer per frequenza e comprende una serie di quadri particolarmente frequenti in età avanzata, presenta sintomi neuropsicologici, motori e psicoaffettivi caratteristici ed è spesso misdiagnosticata. In quest’ottica, la prevenzione dei fattori di rischio vascolari, prima fra tutti l’ipertensione arteriosa, acquistano un ruolo fondamentale, sia in termini di prevenzione primaria, sia di rallentamento del processo patologico già in atto".

Le visite si effettueranno su prenotazione il lunedì mattina presso gli ambulatori adiacenti alla Farmacia Farneti, in viale Carducci 185. Prenotazioni obbligatorie al numero 331.6889241.