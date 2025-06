Via Buontalenti, spuntano vecchie cantine sotto il cantiere del nuovo mercato

Livorno, 24 giugno 2025 - Svolta archeologica e tecnica in via Buontalenti, dove sono in corso i lavori per la realizzazione delle nuove aree mercatali: durante l’escavo del manto stradale sono emerse alcune vecchie cantine sotterranee, spingendo Comune e Soprintendenza ad effettuare un sopralluogo straordinario nella mattinata di ieri, lunedì 23 giugno. Sul posto si sono recati il sindaco Luca Salvetti, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Mirabelli, il dirigente del settore tecnico Roberto Agostini con il suo staff, insieme all’archeologo incaricato per verificare la natura dei ritrovamenti e stabilire i prossimi passi in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Presenti anche i rappresentanti della ditta Ceragioli, che sta eseguendo l’intervento, e alcuni esponenti del Consorzio dei commercianti della zona. Il sopralluogo – già previsto in seguito all’individuazione delle strutture murarie – ha avuto esito positivo: secondo le prime valutazioni dell’esperto, le cantine sembrerebbero appartenere a un periodo piuttosto recente, verosimilmente riferibile agli edifici storici preesistenti sulla via. Tuttavia, per una valutazione completa, l’archeologo ha suggerito una nuova scarificazione dell’area, una pulizia più approfondita del terreno per permettere un rilievo preciso e una documentazione accurata dei manufatti. Una volta terminata questa fase, e ottenuto il via libera della Soprintendenza, si potrà procedere alla messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi ritrovati, consentendo così la ripresa dei lavori per il posizionamento dei plinti su cui si fonderà la nuova struttura del mercato coperto. Il sindaco Salvetti ha ribadito con forza la centralità strategica del progetto per il futuro del commercio cittadino, sottolineando come l’intervento in via Buontalenti rappresenti uno degli snodi principali per la riqualificazione del centro urbano: «I commercianti che operano in condizioni provvisorie tra piazza Cavour e scali Saffi attendono da tempo la conclusione di questo cantiere – ha dichiarato – e anche quelli che lavorano quotidianamente nei pressi della zona interessata stanno affrontando molte difficoltà. È quindi essenziale che i lavori procedano secondo il cronoprogramma previsto». La ripresa degli interventi è fissata per mercoledì mattina, una volta concluse le operazioni di rilevamento e ottenute le autorizzazioni necessarie. L’obiettivo dell’amministrazione resta quello di non perdere tempo prezioso e consegnare alla città un nuovo spazio commerciale funzionale, moderno e in grado di valorizzare l’identità storica e sociale dell’area.