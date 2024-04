“Ragazzi ubriachi, cori in piena notte”: tra via Cambini e via Roma è ancora caos

Livorno, 1 aprile 2024 – Non c’è pace per i residenti di via Roma e via Cambini, nonostante il tavolo tecnico in Questura, che ha organizzato servizi mirati di controllo interforze in questa zona tra le più frequentate per la movida, e dopo l’incontro tra il sindaco Luca Salvetti e gli esercenti dei locali di via Cambini e via Roma.

Tutto questo sembrava avere riportato un po’ di calma e quiete, dopo l’esplosione di una bomba carta nel primo week end di marzo, al culmine di una situazione di degrado e disturbo della quiete pubblica oltre ogni limite, con i residenti sul piede di guerra e ai ferri corti con gli avventori dei locali. Ma dopo una decina di giorni da quei fatti «è ripresa la baldoria incontrollata – denunciano i residenti del quartiere – con musica a tutto volume nei locali, avventori in strada anche a tarda notte. Intrusioni nei garage dei condomini. Questo accade al condominio lato Universo Sport dove a tarda ora si concentrano anche ragazzi molto giovani palesemente ubriachi».

Avviene anche quando i locali sono chiusi. Per cui ci si domanda: gli alcolici dove se li procurano questi ragazzi? C’è chi guarda con apprensione e sospetto al minimarket etnico aperto in fondo a via Cambini lato via delle Sedie «dove si vendono alcolici di ogni tipo». Questo quadro drammatico viene appesantito dai «rifiuti abbandonati ovunque dagli avventori dei locali e dai cori da stadio sempre nel cuore della notte». Infine «le chiamate alle forze dell’ordine per chiedere l’intervento delle pattuglie – segnalano i cittadini – spesso cadono nel vuoto».

M.D.