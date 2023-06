Via Grande, domani il progetto esecutivo

Livorno, 25 giugno 2023 – Giunta comunale straordinaria ieri a Livorno, convocata nel soleggiato primo sabato d’estate, perché "abbiamo approvato il progetto definitivo per il restyling dei portici di via Grande – ci riferisce l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Silvia Viviani – Lunedì 26 giugno sarà approvato il progetto esecutivo con determina dirigenziale. Contestualmente la determina sarà inviata per essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale per dare il via il bando. Questo allo scopo di aprire i cantieri, come già anticipato su queste colonne, per settembre".

C’è un’altra partita importante da giocare per l’amministrazione comunale: la riqualificazione del comparto mercatale che comprende via Buontalenti e piazza Cavallotti. Sempre l’assessore Viviani ci spiega: "Stiamo mettendo a punto la riorganizzazione della zona mercatale insieme ai Consorzi Buontalenti e piazza delle Erbe anche in relazione al futuro posizionamento dei banchi. Sono previsti incontri specifici. Sulla base di questo lavoro sarà approvato il progetto definitivo che, con il nuovo Codice degli Appalti in vigore dal 1 di luglio, diventerà automaticamente definitivo/esecutivo. Compiuti questi passaggi contiamo di pubblicare il bando a fine estate".

Sul trasloco dei banchi di via Buontalenti durante i lavori "abbiamo avuto riunioni con gli operatori. – prosegue Viviani – I banchi andranno temporaneamente sugli Scali Saffi e il lato di piazza Cavour limitrofo".

In alto mare lo spostamento dei banchi di piazza Cavallotti, dove serpeggia il malumore perché pare ci siano operatori che non sono in regola. La proposta dei titolari dei banchi è quella di "restare vicini ai magazzini dove abbiamo le celle frigo per ortaggi e frutta e che sia verificato che tutti gli operatori rispettino le norme".

"La prossima settimana è previsto un incontro ulteriore sul trasloco temporaneo dei banchi di via Buontalenti. – ci riferisce Simone Toschi presidente del Consorzio via Buontalenti – Ci sono dettagli da approfondire sul progetto perché non vogliamo strutture chiuse sul modello di piccoli negozi. Siamo convinti che occorra mantenere la caratteristiche originarie dei banchi. Abbiamo dato indicazioni precise ai progettisti". Sullo spostamento temporaneo durante i lavori "verranno trasferiti 65 vecchi banchi e ne rimarrebbero inutilizzati una quarantina, che fungerebbero da riserva".

Monica Dolciotti