Livorno, 11 aprile 2021 - C’è un piromane seriale che si aggira tra via Fagiuoli (il primo rogo di auto un mese fa) e via Mentana. Potrebbe aver colpito di nuovo poco dopo le 21 venerdi in via Mentana quando ormai i negozi erano chiusi e non c’era anima in giro. Ha preso di mira un’auto nera di un residente parcheggiata tra altre due vetture. Qui si trova anche la norcineria Regoli che aveva chiuso alle 21.

L’innesco è stato realizzato con una boccetta riempita con resina infiammabile e uno stoppaccino. Il piromame l’ha collocato sotto la ruota anteriore destra della vettura e ha dato fuoco allo stoppino che, consumandosi, ha innescato le fiamme. Solo il caso ha voluto che mentre il fuoco stava iniziando a divampare sia passata di lì una negoziante che stava rincasando. "Ho preso l’estintore e l’ho scaricato tutto per spegnere le fiamme. Altri testimoni avevano chiamato i vigili del fuoco". "Io e Emanuela - ha riferito Giacomo Regoli - abbiamo trovato l’innesco. Poteva succedere un disastro qui".