Viale Italia: gli incidenti calano, buoni i risultati degli interventi del Comune

Livorno, 25 luglio 2023 – “Sono calati del 36% gli incidenti sul viale Italia rispetto alla media degli anni dal 2017 al 2022 (escludendo il 2020, anno del lockdown per la pandemia). Questo dato è stato registrato nel primo semestre di quest’anno in seguito ad alcuni interventi realizzati per aumentare la sicurezza su questa che è sempre stata la strada con più sinistri a Livorno che hanno coinvolto in particolare i pedoni. Si tratta di 11 attraversamenti pedonali rialzati, divieti di svolta a sinistra da via San Jacopo e da via del Mare".

Lo hanno annunciato ieri pubblicamente il sindaco Luca Salvetti e l’assessorae alla mobilità e traffico Giovanna Cepparello. Al loro fianco anche il presidente di Aci Marco Fiorillo e la progettista comunale l’ingegnere Elga Pellegrini.

L’assessore Cepparello ha anche annunciato i prossimi interventi che riguardano il viale Italia: "Una colonnina per installare l’autovelox in prossimità dell’Ippodromo che sarà posizionato periodicamente e sarà sorvegliato da una pattuglia della polizia municipale. Qui non sono consentiti autovelox fissi dal Codice della Strada".

"Sul viale Italia si verificava in media il 5% degli incidenti di tutta la città. – ha ricordato la Cepparello – Il viale Italia era perciò un’emergenza. Di qui la necessità di farvi fronte con interventi mirati all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums).

"Ho chiesto al presidente di Aci Marco Fiorillo – ha riferito il sindaco - di essere presente perché volevo, insieme a lui, dare la possibilità di fare un ragionamento complessivo sulle criticità che più volte sono state messe in evidenza dai cittadini e Aci".

Infatti Fiorillo, pur apprezzando gli sforzi dell’amministrazione comunale e i risultati ottenuti, ha sottolineato che "sul viale Italia c’è difformità tra i vari attraversamenti pedonali, che andrebbero uniformati. Sarebbero utili poi i semafori a comando per evitare i rallentamenti alla circolazione causati dai semafori di tipo tradizionale. Poi in piazza Mazzini ci sono 5 attraversamenti pedonali che sarebbe meglio ridurre a 3. Infine andrebbero eliminate due rotatorie: quella davanti ai Quattro Mori e quella davanti al Nautico perché causano continui ingorghi e rallentamenti per la circolazione di tutti i mezzi".

Il sindaco gli ha risposto: "L’uniformità degli attraversamenti è condivisibile, mano la loro riduzione in piazza Mazzini. Per le due rotatorie che Aci vorrebbe sparissero devo ricordare che serve una valutazione attenta perché realizzate con fondi dell’UE. Tuttavia a settembre quando sarà completato il comparto Porta Mare con l’inaugurazione delle ex Officine del Cantiere Orlando e la nuova viabilità. In tale occasione andrà ripensata nel suo complesso dai Quattro Mori fino a Porta a Mare".

