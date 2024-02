Videoclip rimosso al cantante Enrico Nigiotti: “Si vedono le sue parti intime da neonato”

Livorno, 26 febbraio 2024 – Ha scelto di costruire il videoclip della canzone ‘Ninnananna’ mostrando alcune immagini di lui e della sua compagna da bambini, ma durante uno di questi frame che lo ritraggono durante il suo primo bagnetto da neonato, Enrico Nigiotti lascia intravedere le sue parti intime.

Si tratta davvero di pochi istanti, ma tanto è bastato per far rimuovere il video, pubblicato lo scorso 3 novembre, dalle piattaforme. Una decisione che lui stesso ha commentato sui social. “Ci sono 5 secondi di video del mio primo bagnetto… e pare che in questi 5 secondi ci sia un frame del mio pisellino sott’acqua – ha detto Nigiotti –. Per quanto io sia totalmente d'accordo con le policy che vietano di mostrare le parti intime dei minori (mai avrei permesso che si vedessero i miei figli nudi), né io né nessuno altro aveva mai fatto caso al fatto che in questa scena si vedessero le mie parti intime, ma a quanto pare la cosa va contro le linee guida”.