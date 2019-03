Livorno, 9 marzo 2019 - Ha 34 anni e, dopo tanto girare tra Roma, Torino e Bologna ha realizzato un sogno: fare il vigile del fuoco nella sua città. E non solo, ieri il comandante provinciale Alessandro Paola l’ha premiata in quanto prima donna operativa ‘permanente’ nel quartier generale di via Campania. Eleonora Ricci racconta la sua storia e ha gli occhi che le brillano, tra l’emozione della festa dell’8 marzo e la soddisfazione di aver centrato l’obiettivo della sua vita. Alla fine di un percorso per niente semplice. Ma del resto fare il vigile del fuoco era un po’ nel suo dna visto che il fratello Stefano è nel corpo da 22 anni e la mamma, Maria Grazia, lavora negli uffici amministrativi di via Campania da 40. «Infatti – dice Eleonora – io sono di Montenero, ma sono cresciuta qui, in Coteto. Sono entrata al comando per la prima volta quando ancora ero nel pancione di mamma».

Com’è stato il tuo percorso?

«A volte difficile e in alcuni casi scoraggiante, ma l’obiettivo era tanto grande quanto difficile. Non ho mai mollato».

Poche settimane fa l’approdo definitivo a Livorno...

«Nel 2008 ho fatto il concorso, poi però sono entrata nel 2015 dopo il fermo delle assunzioni. Nel periodo che è intercorso ho fatto la ‘discontinua’ qui al comando e ho giocato a pallavolo col Tomei. Dal 14 gennaio sono effettiva qui, o meglio, per ora sono al distaccamento di Piombino».

Cosa vuol dire, per una donna, far parte di questo mondo?

«Significa farsi conoscere, a volte anche buttar giù bocconi amari. Ma qui i colleghi sono come fratelli, perché capita che la mia vita sia nelle mani di altri e viceversa».

Per arrivare qui ha superato le stesse prove, anche fisiche, previste per gli uomini?

«Nel concorso nuovo le donne ora hanno altri parametri per le prove, ma quando l’ho fatto io erano identici a quelli degli uomini».

Ha un altro sogno nel cassetto?

«Vorrei specializzarmi nel ramo che ritengo più opportuno, mi piacerebbe far parte del reparto ‘fluviale’, il settore dell’acqua».

Com’è scattato l’amore per la divisa?

«Mia mamma e mio fratello fanno parte di questo mondo, io a 18 anni, dopo il corso da ‘discontinua’, mi sono innamorata del gioco di squadra».

Ha un intervento che porta nel cuore?

«A Torino salvammo in riva del Po un cane. Il proprietario era un bambino di 5 anni che mi venne incontro gridandomi ‘sei il mio eroe’».

