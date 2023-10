Villa Tirrena fa gola ai privati: “Non vendiamo, niente business”

Livormno, 26 ottobre 2023 La Casa di Cura Villa Tirrena è in vendita? Si fanno insistenti da giorni le voci sulla possibile offerta di acquisto presentata alla proprietà, la Congregazione Suore dell’Addolorata (con sede a Pisa) da parte di alcuni privati. Il soggetto più accreditato dell’area costiera potrebbe essere la Casa di Cura San Rossore di Pisa, noto istituto clinico privato attivo dalla fine degli anni ‘60, che si è ampliato e potenziato a partire dal 2006. Il suo fatturato nel 2022 è stato di 25.815.277,00 euro, con un utile nello stesso anno 2022 di 1.930.551,00 euro. Ha 118 dipendenti. Ma dalla Casa di Cura pisana nessuna conferma.

Villa Tirrena appartiene alla Congregazione Suore dell’Addolorata, ma qualunque cosa voglia fare quest’ultima "deve necessariamente informare prioritariamente la Diocesi di Livorno – ha riferito a La Nazione il Vescovo di Livorno Monsignore Simone Giusti – e ad oggi io non sono stato contattato, né ho avuto notizie di possibili offerte di acquisto per la Casa di Cura Villa Tirrena avanzata dalla Casa di Cura San Rossore. Se doveva accadere, occorrerebbe il nulla osta della Diocesi e garanzie sul mantenimento di tutti i posti di lavoro. Insomma la questione sarebbe complessa". Sempre Monsignore Giusti ha aggiunto: "Nonostante tutti questi passaggi obbligati, come informare preventivamente la Diocesi, la Congregazione Suore dell’Addolorata potrebbe alla fine anche decidere autonomamente di vendere Villa Tirrena. È già accaduto a suo tempo per la residenza La Vedetta a Montenero (dell’istituto delle suore San Giuseppe Calasanzio di Firenze, ndr), che ha cambiato destinazione d’uso contro il mio parare". Infatti l’istituto delle suore San Giuseppe Calasanzio ha mantenuto la proprietà dell’immobile, ma non ha rinnovato nel 2018 il contratto di affitto con la società cooperativa San Paolo della Croce di Firenze che gestiva nell’immobile l’omonimo albergo, che è stato chiuso e al suo posto è stata allestita una Rsa per anziani convenzionata anche con il Sistema Sanitario Pubblico".

Intanto la Madre Generale della Congregazione Suore dell’Addolorata, contatta da La Nazione ha risposto alle voci sulle possibili offerte di acquisto per Villa Tirrena "sono senza fondamento. Quella che svolgiamo alla Casa di Cura Villa Tirrena è una missione. Smentisco che siano arrivate offerte dalla Casa di Cura San Rossore di Pisa. Non intendiamo vendere perché come religiose non facciamo business".

In passato però, prima che scoppiasse la pandemia, sempre nel 2018 in un momento di crisi per Villa Tirrena, ci fu un approccio con la Casa di Cura San Rossore, che poi non si concretizzò.

di Monica Dolciotti