Livorno, 10 maggio 2021 - Una bella notizia in un contesto, quello economico in provincia di Livorno, che fa i conti con crisi e chiusure. Qualcuno ha vinto un milione di euro in tabaccheria. Un semplice gioco, la voglia di tentare la fortuna ed ecco che la stessa Dea Fortuna ha baciato un comune cittadino. Una somma notevole: e adesso è festa alla tabaccheria Toncelli, nel quartiere di San Marco, in via del Lavoro.

La gioia per il titolare, Mario Toncelli, è quella di aver cambiato le sorti di qualcuno, di aver modificato in meglio il corso della vita dell'anonimo vincitore. E chissà che quest'ultimo non voglia ricompensare il tabaccaio. Il Million Day fa parte della galassia dei giochi legati al Lotto ed è attivo dal 2018. Serve indovinare cinque numeri su 55 che vengono estratti. Chi li azzecca tutti e cinque vince un milione, proprio come la persona che ha giocato e vinto in via Toncelli.