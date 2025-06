Ospite speciale all’Elba, a Portoferraio c’è Vincenzo Schettini

Portoferraio, 28 giugno 2025 - Vincenzo Schettini, il professore di fisica che spopola sui social con il suo stile da grande divulgatore, è stato avvistato a passeggio lungo la darsena medicea di Portoferraio. Il noto youtuber e tiktoker è sbarcato sullo scoglio per partecipare al festival SEIF - la grande kermesse di Acqua dell’Elba dedicata alla tutela del mare - con lo spettacolo «La Fisica dell’Estate», in programma sul palco della Linguella stasera alle ore 21,30.

"È la prima volta che vengo all’Elba, è molto bella, poi io amo tantissimo il mare quindi qui mi trovo perfettamente a mio agio”, ci ha detto l’influencer pugliese che vive a Monopoli, in provincia di Bari e che quest’anno trascorrerà le vacanze in Indonesia, anche se spesso e volentieri - ci racconta - non disdegna trascorrere il suo tempo libero in varie località balneari italiane. Il professore di fisica, che è anche un bravo violonista laureato al Conservatorio, si è fermato a cena in uno dei migliori ristoranti di pesce della Calata con lo staff della kermesse, i tre soci fondatori di Acqua dell’Elba e alcuni ufficiali della Capitaneria di Porto che figura tra i patrocinatori dell’evento con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Guardia Costiera, la Regione Toscana e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Youtuber e tiktoker capace di attrarre il pubblico con il suo stile semplice e diretto, Schettini è atteso sul palco per approfondire il tema del mare come fenomeno fisico, dove svelerà con il suo consueto mix di scienza, passione e ironia, come i principi scientifici possano spiegare molti aspetti del nostro quotidiano, con uno sguardo speciale alla fisica del mare. Valerie Pizzera