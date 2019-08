Livorno, 8 agosto 2019 - Alba di terrore a Livorno giovedì 8 agosto. Un trentunenne livornese ha tentato di violentare una ventiduenne sul lungomare, in zona San Jacopo. Il ragazzo è stato arrestato. Provvidenziale una telefonata arrivata ai carabinieri: "Qualcuno sta cercando di violentare una ragazza". Immediato l'intervento di una pattuglia che ha trovato subito il ragazzo mentre stava per abusare della giovane. A quel punto il 31enne è stato bloccato e quindi arrestato. Mentre veniva chiamato il 118 per il soccorso alla 22enne. Una volta in ospedale, per la vittima è scattato il percorso assistenziale che avviene in questi casi delicati. A quanto pare a fare scattare il raptus di violenza del ragazzo livornese sarebbero stati motivi di gelosia. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine per condotte violente e reati contro il patrimonio, è stato portato alla sede della Compagnia di Livorno e messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.





