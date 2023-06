Violenza sessuale, condannato a 7 anni

Portoferraio (Livorno), 21 giugno 2023 – Violenza sessuale, i carabinieri hanno arrestato un 42enne italiano per un reato commesso alcuni anni fa fuori dall’isola. L’uomo dovrà scontare una pena definitiva di 7 anni.

Per maltrattamenti in famiglia invece è finito nel carcere di Porto Azzurro un 45enne che in più circostanze aveva pesantemente maltrattato gli anziani genitori. Revocata la misura dei domiciliari, l’uomo è stato portato in cella.

Carabinieri super impegnati sull’isola per garantire la sicurezza. Controlli concentrati soprattutto nelle vicinanze dei locali notturni frequentati dai giovani soprattutto nel fine settimana, per prevenire e reprimere in particolare la guida sotto l’influenza dell’alcol, prima fra le cause di incidenti stradali fra i giovani e il consumo di droghe.

Solo sabato notte i carabinieri di Portoferraio hanno controllato 74 persone, 48 veicoli e 12 locali notturni, oltre ad altri 33 obiettivi sensibili. Ritirate 3 patenti e sorprese 3 persone alla guida in stato di ebbrezza alcolica; due di loro sono state deferite a piede libero all’autorità giudiziaria mentre il terzo è stato segnalato alla Prefettura e a suo carico elevata una multa ammontante a 500 euro. Sono stati sequestrati due autoveicoli: uno sprovvisto di assicurazione obbligatoria, l’altro sorpreso circolare con il veicolo sospeso a seguito di una precedente sanzione per la mancanza della revisione periodica; è stata elevata una multa rispettivamente di mille e duemila euro. Ambito articolata operazione dei carabinieri elbani, sono stati eseguiti anche controlli finalizzati alla repressione e prevenzione del c.d. “sballo” da consumo di stupefacenti tra i giovani. A Marciana Marina 4 giovanissimi sono stati segnalati perché trovati tutti in possesso di alcuni grammi di hashish. Tutti di età compresa tra i 15 e i 18 anni.