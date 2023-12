Violenze sulla moglie davanti ai figli, arrestato 39enne

Cecina (Livorno), 23 dicembre 2023 – Violenze verbali e fisiche contro la moglie, commesse davanti ai figli. Un 39enne residente a Cecina è stato arrestato dai carabinieri del Norm con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto al 112.

L’uomo, italiano, è stato trovato dai militari in forte stato di agitazione e nervosismo; portato in caserma, è stato poi arrestato. Pare inoltre che non fosse la prima volta che l’uomo usava violenza contro la moglie.

La donna è stata portata al pronto soccorso dove le sono state refertate lesioni personali, fortunatamente non gravi, guaribili in alcuni giorni. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.