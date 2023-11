“Visita dermatologica pediatrica, il primo appuntamento sarà ad aprile”

Livorno, 2 novembre 2023 Liste d’attesa dilatate per poter accedere alla prestazioni sanitarie.

Ce lo conferma Giorgia Bumma, sindacalista della Cisl e madre di una bambina. Vive a Pisa e il 30 ottobre ha chiesto un appuntamento per una visita dermatologica pediatrica. Quando? A Livorno ad aprile 2024, esattamente fra sei mesi. "Ho necessità di sottoporre mia figlia ad una visita pediatrica. Mi sono mossa e ho chiamato il Cup di Pisa. Da una settimana sto cercando di prenotare una visita dermatologica pediatrica nella provincia di Pisa. Il 30 ottobre ho richiamato nella speranza di avere una data ravvicinata, ma al Cup mi hanno risposto che ci sono le liste d’attesa in aggiornamento per cui non era possibile fare la prenotazione nemmeno nei distretti. Così dopo avere atteso una risposta, mi è stato comunicato che la primo disponibilità per la visita dermatologica pediatrica era per aprile 2024 a Livorno".

Osserva Giorgia Bumma: "Eppure secondo una delibera della Regione Toscana, se un utente del servizio sanitario pubblico non ottiene una risposta entro quindici giorni per certe prestazioni come la visita dermatologica privata, può essere rinnovata la richiesta con procedura prioritaria. Ma non tutti lo sanno. Non tutti si possono spostare lontano per una prestazione sanitaria, o si possono permettere una visita intramoenia a pagamento. Né si possono sentir rispondere che le liste d’attesa per le stesse prestazioni in ambito pubblico sono in aggiornamento con appuntamenti fissati a sei mesi di distanza".

Andando sul sito dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, alla voce ’Tempi d’attesa’ aggiornati al settembre 2023, per la Zona Usl di Livorno il quadro per le prestazioni sanitarie mostra una situazione altalenante: ad esempio per una visita cardiologica di tipo B (attesa breve) ci volevano 8 giorni. Con priorità D (differibile entro 30 giorni) l’attesa saliva a 83 giorni. Se di tipo P (programmabile tra 60 e 90 giorni) l’attesa era di 137 giorni.

Per una visita dermatologica ordinaria: con priorità B tempo d’attesa 0; con priorità D tempo d’attesa 52 giorni oltre il limite massimo; con priorità P 12 giorni d’attesa. Altra prestazione: visita oculistica con priorità B 4 giorni di attesa; con priorità D fino a 72 giorni, il doppio del ,massimo previsto; con priorità P 67 giorni (entro il limite).

A proposito di visita oculistica, non è andata meglio a un ragazzo di Livorno di 19 anni, che ha segnalato a La Nazione di aver prenotato al Cup e gli è stato programmato l’appuntamento all’ospedale di Livorno per il 12 febbraio 2024. Il suo dolore all’occhio dovrà aspettare.

di Monica Dolciotti