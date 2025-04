Visite gratuite a bordo dell'ambulatorio mobile ANT

Livorno, 7 aprile 2025 - Dopo le giornate di visite gratuite di Progetto Tiroide del mese di febbraio, Fondazione ANT torna a donare due giornate di prevenzione oncologica gratuita ai cittadini di Livorno e Provincia. Grazie al prezioso impegno dei Volontari del Charity Shop ANT di Via Garibaldi 52, da anni ormai Fondazione ANT è presente nel territorio di Livorno con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con campagne di prevenzione oncologica gratuita.

Nello specifico saranno offerte ai cittadini residenti a Livorno e Provincia, 2 giornate di Progetto Melanoma ANT per un totale di 48 visite gratuite. Con questo progetto saranno a disposizione visite dermatologiche gratuite, che hanno l’obiettivo di prevenire i tumori della pelle. Le visite si terranno il 15 e 16 aprile a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT, in Piazza Grande, a Livorno.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno. Le prenotazioni online partiranno il giorno 8 aprile dalle 10.00. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento sul sito di Fondazione Ant alla pagina "registrazione visite".

"I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT sono attivi in Toscana ormai dal 2007 – ha detto Simone Martini, Delegato ANT Firenze – Negli anni abbiamo potuto portare ai cittadini dell’area livornese numerose visite di prevenzione attraverso i Progetti Tiroide e Melanoma. L’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei nostri partners, dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono ANT con le loro donazioni e dei Volontari che si impegnano nelle attività della nostra Fondazione".

"Sostenere la prevenzione sanitaria è uno degli obiettivi di mandato della nostra amministrazione e gli enti del Terzo Settore sono alleati fondamentali in questo sforzo – ha dichiarato Andrea Raspanti, Assessore alle Politiche per la coesione sociale e l'integrazione sociosanitaria del Comune di Livorno - Informare la popolazione sui corretti stili di vita e sull'importanza dell'adesione alle opportunità di screening disponibili può fare la differenza. Ringraziamento ANT per l'impegno che profonde quotidianamente in questo senso e per questa pregevole iniziativa che riguarda una delle patologie oncologiche più diffuse nel nostro territorio". Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2024, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT oltre 3000 pazienti. Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.